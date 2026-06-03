Productores porcinos alertan posible quiebra de 140 granjas por los bloqueos

Los productores de carne de cerdo se declararon en estado de emergencia y denunciaron que al menos 140 granjas se encuentran en riesgo de quiebra debido a los efectos de los bloqueos que ya superan los 34 días en diferentes regiones del país.

Según representantes del sector, la imposibilidad de transportar insumos, alimento para los animales y comercializar la producción está generando pérdidas económicas que amenazan la sostenibilidad de las unidades productivas.

Daños al sector porcino

Advirtieron que, de mantenerse la situación, la recuperación de la producción porcina podría tardar hasta dos años, lo que impactaría directamente en el abastecimiento y el precio de la carne de cerdo en los mercados.

Los productores señalaron que la interrupción del transporte de alimentos y mercancías está provocando una crisis en el sector agropecuario, afectando tanto a granjas familiares como a productores de mayor escala, quienes enfrentan dificultades para cubrir costos operativos y obligaciones financieras.

Asimismo, alertaron que una eventual reducción de la producción podría derivar en un incremento significativo del precio de la carne de cerdo para los consumidores en los próximos meses.

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