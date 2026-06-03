Bordadores se declaran en emergencia por paralización económica causada por los bloqueos

Los bordadores de la ciudad de La Paz se declararon en estado de emergencia ante las pérdidas económicas que enfrentan por la paralización de actividades derivada de los bloqueos y la suspensión de eventos masivos, entre ellos la entrada del Gran Poder prevista para este mes.

Desde la calle Los Andes, representantes del sector expresaron su preocupación por la falta de ingresos, señalando que gran parte de los talleres trabaja con créditos bancarios y debe cumplir con obligaciones económicas como alquileres, servicios y pagos a trabajadores.

“Prácticamente no estamos trabajando ni generando recursos. La mayoría de nuestros asociados tiene compromisos con entidades financieras y también debe cubrir salarios y alquileres”, manifestó el presidente de la Asociación Mixta de Bordadores, Félix Chura.

El sector señaló que la crisis afecta directamente a cientos de familias que dependen de la confección y bordado de trajes folklóricos, una de las actividades económicas más importantes vinculadas a las festividades culturales paceñas.

Los dirigentes indicaron que, por el momento, mantienen reuniones internas para definir futuras acciones y aclararon que cualquier medida será consensuada con sus bases. No obstante, reiteraron su pedido para que se restablezca la circulación en las carreteras y se generen condiciones que permitan reactivar la actividad económica.

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