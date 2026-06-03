Paz anuncia $us 100 millones para enlosetado y reafirma compromiso con El Alto

El presidente Rodrigo Paz destacó la aprobación de un financiamiento de $us 100 millones destinado a proyectos de enlosetado en municipios de Bolivia y aseguró que la medida forma parte de los compromisos asumidos con la ciudad de El Alto y otras regiones del país.

“Este es uno de los compromisos con la ciudad de El Alto, pero también con ciudades del país, con municipios. 100 millones de dólares en losetas para cada municipio”, afirmó la autoridad.

Paz señaló que la aprobación del proyecto representa el cumplimiento de una de las promesas realizadas durante su gestión y agradeció al Parlamento por respaldar la propuesta.

“Ahí está, estoy cumpliendo lo que me he comprometido. Gracias al Parlamento por aprobar esta propuesta”, expresó.

La iniciativa busca fortalecer la infraestructura urbana mediante la ejecución de obras de enlosetado en distintos municipios del país, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y desarrollo local.

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