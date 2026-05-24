ABC ejecuta obras definitivas en el sector crítico Petacas del tramo La Angostura–Bermejo

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ejecuta trabajos de solución definitiva en el sector crítico denominado Petacas, ubicado en el tramo La Angostura–Bermejo, en el departamento de Santa Cruz.

Las labores forman parte del Plan Nacional de Emergencia impulsado por el Gobierno nacional y buscan garantizar la estabilidad vial en una zona afectada por problemas geológicos y un fallón rocoso.

Mantenimiento de carreteras

Actualmente, los trabajos están concentrados en la construcción de la Banquina 2, donde equipos técnicos realizan tareas de topografía, trazado de líneas de banquinas, desbroce y destronque de vegetación para asegurar la continuidad y estabilidad de las obras.

Foto: Excavadoras avanzan con trabajos de mantenimiento. ABC.

Según la información oficial, se desplegó maquinaria pesada para acelerar la intervención en el sector. Entre los equipos movilizados se encuentran excavadoras, retroexcavadoras y palas cargadoras.

La entidad destacó que estas acciones buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y fortalecer la conexión vial para el transporte y la producción regional.

Con esta intervención, la ABC indicó que busca garantizar carreteras seguras y mantener el flujo de transporte para apoyar el desarrollo productivo y la integración de los Valles cruceños.

Con información de ABC