“Última advertencia”: este es el comunicado difundido por los cívicos cruceños

El Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado urgente dirigido al presidente Rodrigo Paz y su gabinete ministerial. En el documento se denuncia que, durante más de tres semanas, la familia boliviana ha soportado una situación insostenible sumida en el luto, el dolor y la incertidumbre.

La institución alertó sobre las graves consecuencias económicas y sociales que provoca el asfixiante bloqueo de las principales carreteras del país. Las autoridades cívicas señalaron que "la prolongación de este conflicto amenaza con el desabastecimiento total de alimentos en todo el territorio nacional".

Exigencia de medidas de excepción

Ante la ineficacia de las mesas de diálogo y las medidas paliativas, el pronunciamiento oficial demanda la intervención inmediata de las fuerzas del orden. El manifiesto especifica que "ante el evidente fracaso del corredor humanitario, el Gobierno no cuenta con otra alternativa que decretar, de manera inmediata: Estado de excepción sectorizado".

La dirigencia también recordó al mandatario su obligación de cumplir la Constitución y garantizar de manera imperativa el libre tránsito en el país. El texto señala: "Si usted no es capaz de imponer la ley, este pueblo lo hará por la fuerza de la razón y la justicia".

Convocatoria a las provincias cruceñas

Finalmente, el documento fija una postura determinante al cumplirse la fecha límite otorgada al Poder Ejecutivo para dar una solución definitiva. La resolución concluye con un llamado urgente al Norte Integrado, la Chiquitania, los Valles Cruceños y Cordillera para que se mantengan en estado de alerta y organización permanente.

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