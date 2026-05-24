Confederación del Magisterio Urbano instruye clases virtuales por bloqueos y conflictos

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) determinó activar de manera inmediata la modalidad virtual en las regiones afectadas por las protestas del país. Esta medida excepcional se ampara en la Resolución Ministerial 01/2024 y surge como respuesta urgente ante de los bloqueos de carreteras.

El profesor Wilfredo Ajllahuanca, ejecutivo nacional de la organización, argumentó detalladamente los motivos de esta determinación mediante un video difundido en redes sociales oficiales. “Ante los bloqueos de caminos y carreteras, lo haremos para salvaguardar su integridad física y la de los estudiantes”, manifestó el líder sindical.

Alcance de la medida

La instructiva sectorial está dirigida específicamente a las células regionales y sindicales de las ciudades, El Alto y las diversas provincias bolivianas. El objetivo central es que las bases se acojan formalmente a las disposiciones de la Dirección Departamental de Educación mientras persistan los severos problemas de desplazamiento.

Por otro lado, la dirigencia de la CTEUB cuestionó con dureza a ciertas autoridades distritales que insisten en exigir la asistencia presencial en las aulas. Ajllahuanca denunció que estos funcionarios se atribuyen facultades de manera “irresponsable”, obligando a los docentes a transitar por rutas que permanecen completamente intransitables.

Monitoreo y sanciones

Ante el riesgo que corren los educadores, el comité ejecutivo solicitó un reporte inmediato de cualquier atropello o exigencia que vulnere esta disposición de seguridad. La confederación presentará los casos detectados ante la Dirección Departamental para exigir sanciones drásticas contra quienes incumplan la normativa de emergencia.

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