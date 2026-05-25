¿Sabías que ahora puedes estudiar en línea en la San Simón? Conoce las carreras y cómo inscribirte

Estudiar en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) ya no será posible solo de forma presencial. La casa superior de estudios lanzó oficialmente su Universidad Virtual Inteligente, una nueva modalidad académica que permitirá cursar carreras completas en línea, desde cualquier lugar del país o incluso desde el exterior.

La propuesta llega como una alternativa para personas que trabajan, viven en provincias, residen fuera de Bolivia o no pueden asistir a clases presenciales, pero buscan profesionalizarse y obtener una carrera universitaria.

Según datos de la institución, esta nueva modalidad ya superó los 11 mil preinscritos, reflejando el alto interés de la población por acceder a una educación superior más flexible y tecnológica.

Entre las carreras disponibles se encuentran:

• Ingeniería en Inteligencia Artificial

• Ingeniería en Gestión Empresarial con Inteligencia Artificial

• Ingeniería en Robótica

• Negocios Internacionales Digitales

• Ciencias Forenses y Criminalística

• Relaciones Internacionales

• Economía Conductual y Ciencia de Datos

• Artes Audiovisuales y Cine Digital

• Educación Parvularia

• Periodismo Digital y Plataformas Multimedia

La UMSS informó que los estudiantes podrán acceder a los contenidos mediante plataformas virtuales y organizar sus horarios de acuerdo con sus actividades personales o laborales.

El proyecto fue desarrollado junto a las facultades de Tecnología, Economía, Derecho y Humanidades, con el objetivo de responder a las nuevas demandas profesionales y abrir más oportunidades de formación.

¿Cómo inscribirse?

La preinscripción será gratuita y se realizará de manera digital. La universidad también firmó un convenio con la Agetic para digitalizar los procesos de inscripción, trámites académicos y presentación de documentos.

Esto permitirá que estudiantes bolivianos en el exterior puedan registrarse sin necesidad de acudir físicamente a oficinas universitarias.

La primera gestión académica de la Universidad Virtual Inteligente comenzará entre finales de julio y principios de agosto de 2026.

Cada módulo académico tendrá un costo estimado de entre Bs 600 y Bs 800, dependiendo de la carrera elegida.

La información completa sobre requisitos, planes de estudio, contenidos y pasos de inscripción será publicada entre finales de mayo y principios de junio en la página oficial de la Universidad Mayor de San Simón.

Con esta nueva modalidad, la San Simón apuesta por una educación más moderna, flexible y accesible. Ahora, estudiar una carrera universitaria puede estar al alcance de quienes buscan avanzar profesionalmente sin importar dónde se encuentren.

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