¿Cuánto ganarán ahora? Así quedan los salarios de Rodrigo Paz y su gabinete

El presidente Rodrigo Paz anunció este lunes una reducción del 50% de su salario y confirmó que la misma medida será aplicada a todos los ministros de Estado en medio de la crisis y las movilizaciones que atraviesa el país.

Hasta antes de esta decisión, de acuerdo con la escala salarial publicada en el Ministerio de la Presidencia, el mandatario percibía un salario mensual de Bs 24.251. Con el recorte del 50%, el nuevo sueldo presidencial quedará en Bs 12.125.

La medida también alcanzará al gabinete ministerial. Los ministros de Estado, que actualmente perciben Bs 21.556 mensuales, pasarán a ganar Bs 10.778 tras la reducción anunciada por el Ejecutivo.

Así quedarán los salarios



Presidente: de Bs 24.251 a Bs 12.125

Ministros: de Bs 21.556 a Bs 10.778

El anuncio fue realizado por Paz durante un mensaje desde Sucre, donde aseguró que la decisión busca dar una señal de austeridad frente a la situación económica y social que vive Bolivia.

La medida se conoce en medio del conflicto social que ya supera las tres semanas de movilizaciones y bloqueos en diferentes regiones del país, provocando problemas de abastecimiento y fuertes pérdidas económicas.



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