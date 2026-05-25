Ministerio de Minería desmiente privatización de empresas estatales tras rumores y reafirma continuidad del sector

El Ministerio de Minería y Metalurgia emitió este lunes un comunicado oficial en el que desmiente versiones sobre una supuesta privatización de las empresas mineras estatales y aseguró que estas continuarán bajo administración del Estado boliviano.

La cartera de Estado rechazó categóricamente la circulación de “información falsa, rumores malintencionados y campañas de desinformación” relacionadas con el futuro del sector minero y aclaró que no existe ninguna intención de privatizar las empresas estatales mineras del país.

Asimismo, precisó que las áreas mineras estratégicas administradas por el Estado no serán afectadas, al considerarlas patrimonio del pueblo boliviano y fundamentales para el desarrollo económico y productivo nacional. También garantizó el bienestar de los trabajadores mineros y la continuidad de las operaciones productivas.

El comunidado oficial

El pronunciamiento fue difundido luego de que el presidente Rodrigo Paz también se refiriera al tema durante su discurso por el aniversario del Primer Grito Libertario de América, celebrado este lunes en Sucre.

En el marco de los actos protocolares, el mandatario brindó un mensaje centrado en la unidad del país, la defensa de la Constitución y el diálogo como vía para enfrentar la conflictividad social. Durante su intervención respondió a versiones que circulan en algunas regiones y aseguró que no habrá privatización de servicios públicos ni incrementos en educación, salud o electricidad.

Finalmente, el Ministerio de Minería pidió a la población informarse únicamente por canales oficiales y no dejarse sorprender por versiones que, según señaló, buscan generar incertidumbre, división y conflicto.

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