Cívicos exigen Estado de excepción sectorizado y convocan a Rodrigo Paz a Santa Cruz

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, a través de un pronunciamiento emitido en representación de los comités cívicos del país, exigió al Gobierno la declaratoria de un Estado de excepción sectorizado en las zonas de conflicto y convocó al presidente Rodrigo Paz a una reunión nacional en Santa Cruz, dada la situación que atraviesa el país.

“El movimiento cívico nacional determina exigir al presidente Rodrigo Paz la declaratoria del Estado de excepción sectorizado en zonas críticas para restablecer el orden y el abastecimiento al pueblo. Además, convocamos al presidente a una reunión nacional en Santa Cruz este jueves 28 de mayo”, indicó Cochamanidis.

Según el pronunciamiento, Bolivia atraviesa un momento crítico debido a acciones promovidas por “grupos irregulares” que, bajo el argumento de protestas sociales, estarían poniendo en riesgo el orden constitucional y la paz social.

Asimismo, Cochamanidis aseguró que las movilizaciones cívicas se mantendrán de manera permanente en todo el país y que las estructuras juveniles, femeninas y provinciales intensificarán las marchas y otras actividades pacíficas en defensa de la democracia.

“Activamos la alerta democrática internacional ante la OEA, la CIDH y la Unión Europea para denunciar este intento de ruptura constitucional”, agregó el líder cívico.

El pronunciamiento fue emitido horas después de que el Comité Pro Santa Cruz convocara a la población cruceña a concentrarse este martes, a las 8:00, para exigir el restablecimiento del libre tránsito en las carreteras bloqueadas del departamento.

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