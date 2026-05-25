"Diálogo de sordos”: Franklin Pareja aseguró que la crisis política y social del país atraviesa un escenario complejo

El analista político, Franklin Pareja, consideró que la actual coyuntura política, social y económica del país atraviesa una etapa de alta complejidad y advirtió que, hasta el momento, no existen respuestas efectivas que permitan encaminar soluciones concretas.

Durante una entrevista, Pareja sostuvo que las partes enfrentadas atraviesan una falta de entendimiento que dificulta cualquier avance.

“Estamos en un diálogo de sordos, porque definitivamente no hay un mecanismo que por lo menos restablezca la comunicación entre las partes”, afirmó.

El analista planteó ampliar los espacios de conversación incorporando a otros actores políticos e institucionales. En ese sentido, sugirió la participación de líderes de partidos, autoridades subnacionales y gobernadores para fortalecer un escenario de diálogo más amplio.

Ambientes de diálogo y mediación

Asimismo, señaló que la crisis actual no debe ser vista únicamente como un conflicto localizado, sino que requiere una lectura política más integral para evitar una mayor polarización.

Pareja remarcó que una posible salida pasa por una mediación con participación técnica y especializada.

“Este conflicto va a tener que ser mediado; tiene que haber mediadores profesionales”, sostuvo.

Según explicó, la mediación permitiría además que la población identifique qué sectores muestran disposición a negociar y cuáles mantienen posiciones cerradas frente a posibles acuerdos.

Advirtió que cualquier intento de ruptura institucional o de alterar el orden democrático podría generar consecuencias graves para la estabilidad política del país.

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