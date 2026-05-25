Diputada Padilla: "El país necesita un Estado de excepción ante escalada del conflicto"

La diputada de Alianza Unidad, Clotilde Padilla, se pronunció sobre la actual conflictividad en el país y respaldó la posibilidad de aplicar un Estado de excepción, argumentando que la situación habría superado el escenario de una protesta social tradicional.

La legisladora señaló que, tras reuniones sostenidas con otros parlamentarios, existe preocupación por la escalada de los conflictos y sostuvo que las movilizaciones “ya no son marchas de protesta”, al considerar que se registraron hechos que afectan la seguridad y el orden público.

Padilla afirmó que la participación de las Fuerzas Armadas podría ser necesaria en tareas de apoyo, señalando que la Policía requeriría respaldo ante los hechos registrados en las últimas jornadas. En sus declaraciones también hizo referencia a presuntos actos de violencia, emboscadas y agresiones que, según indicó, agravarían la coyuntura.

Asimismo, sostuvo que la crisis ya estaría generando repercusiones directas en la población, especialmente por el incremento de precios y las dificultades en el abastecimiento de productos, situación que —según indicó— afecta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

La diputada aseguró además que existiría un pedido ciudadano para asumir medidas más drásticas frente a la crisis y consideró que las decisiones adoptadas por las autoridades podrían responder a esa demanda social, en medio del debate sobre la aplicación de mecanismos excepcionales en el país.

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