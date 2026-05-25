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Ormachea defiende Estado de excepción y dice que la Ley 1341 tenía “candados innecesarios”

El senador afirmó que la Ley 1341 imponía restricciones que dificultaban la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/05/2026 21:03

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Foto: Senador José Ormachea. Captura de pantalla.
Chuquisaca

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El senador José Manuel Ormachea afirmó que el Estado de excepción es un instrumento “normal y legítimo” dentro de los sistemas democráticos, destinado a ser activado cuando existen situaciones de desorden o convulsión social que afectan la seguridad del país.

En ese marco, explicó que la reciente abrogación de la Ley 1341, conocida como “Ley Copa”, permitirá —según su posición— que este mecanismo constitucional pueda aplicarse sin restricciones que antes limitaban su alcance operativo.

Ormachea sostuvo que la norma derogada funcionaba como un conjunto de “candados innecesarios” que dificultaban la respuesta del Estado ante crisis, por lo que su eliminación abre paso a una mayor capacidad de acción del Órgano Ejecutivo en el marco de la Constitución.

 

El legislador remarcó que el objetivo de la medida es restablecer herramientas institucionales para la gestión de conflictos, señalando que el Estado de excepción no debe ser visto como una amenaza, sino como un mecanismo previsto legalmente para la protección del Estado y la ciudadanía.

Finalmente, indicó que con la abrogación se busca que las disposiciones constitucionales relacionadas con la estabilidad y el orden público puedan aplicarse de manera efectiva cuando las circunstancias lo requieran.

 
 
 

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