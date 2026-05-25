Ormachea defiende Estado de excepción y dice que la Ley 1341 tenía “candados innecesarios”

El senador afirmó que la Ley 1341 imponía restricciones que dificultaban la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.
24/05/2026 21:03
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El legislador remarcó que el objetivo de la medida es restablecer herramientas institucionales para la gestión de conflictos, señalando que el Estado de excepción no debe ser visto como una amenaza, sino como un mecanismo previsto legalmente para la protección del Estado y la ciudadanía.
Finalmente, indicó que con la abrogación se busca que las disposiciones constitucionales relacionadas con la estabilidad y el orden público puedan aplicarse de manera efectiva cuando las circunstancias lo requieran.
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