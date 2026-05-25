Ormachea defiende Estado de excepción y dice que la Ley 1341 tenía “candados innecesarios”

El senador José Manuel Ormachea afirmó que el Estado de excepción es un instrumento “normal y legítimo” dentro de los sistemas democráticos, destinado a ser activado cuando existen situaciones de desorden o convulsión social que afectan la seguridad del país.

En ese marco, explicó que la reciente abrogación de la Ley 1341, conocida como “Ley Copa”, permitirá —según su posición— que este mecanismo constitucional pueda aplicarse sin restricciones que antes limitaban su alcance operativo.

Ormachea sostuvo que la norma derogada funcionaba como un conjunto de “candados innecesarios” que dificultaban la respuesta del Estado ante crisis, por lo que su eliminación abre paso a una mayor capacidad de acción del Órgano Ejecutivo en el marco de la Constitución.