Piden que se declare Estado de excepción ante los bloqueos

Los bloqueos y las medidas de presión que se han intensificado en las últimas semanas siguen generando preocupación en varios sectores del país. El diputado de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, sugirió que ya es hora de implementar un estado de excepción debido a los daños provocados por los bloqueos. Reyes denunció que los bloqueadores están poniendo obstáculos peligrosos en las carreteras, como clavos y otros elementos, lo que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Además, consideró que ya no es el momento de dialogar y que el presidente debe detener a los responsables, a quienes calificó de "subversivos".

Impacto de los bloqueos en la población

El senador oficialista, Víctor Quispe, si bien abogó por el diálogo como solución, también reconoció que las medidas de presión están afectando gravemente a la población, especialmente en lo que respecta a la escasez de alimentos y el encarecimiento de la canasta familiar.

“Sectores sociales, como los campesinos y gremialistas, están pidiendo un estado de excepción para poner orden en el país”, afirmó Quispe. Las cooperativas mineras auríferas también han mostrado su apoyo a las protestas y han amenazado con desbloquear las rutas si es necesario.

Mercados desabastecidos

La situación en La Paz se sigue agravando. “Ya no hay pollo en la ciudad de La Paz”, señaló Reyes, destacando la escasez de alimentos. Además, mencionó que el oxígeno escasea en los hospitales, lo que agrava la situación sanitaria.

El sector de los auríferos ha expresado su intención de intervenir para desbloquear, como una medida para garantizar el suministro de productos y evitar que la crisis económica continúe afectando a los ciudadanos.

Restablecer el orden

En medio de estos reclamos, la Alianza Libre hizo un llamado a poner orden en el país, destacando que es fundamental restablecer la circulación libre para garantizar el bienestar de la población. Los bloqueos siguen afectando la economía y la estabilidad social, y el gobierno está bajo presión para tomar decisiones rápidas para resolver la situación.

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