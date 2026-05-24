Cívicos de Cochabamba plantean estado de excepción ante bloqueos

En medio de la prolongada conflictividad que atraviesa el país, Jhonny Quintela, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, destacó la preocupación de los sectores cívicos locales por la persistencia de los bloqueos, que afectan la circulación de personas y el abastecimiento de productos esenciales.

Quintela indicó que, si bien valoran el despliegue del corredor humanitario ejecutado desde la madrugada del sábado por el Gobierno Nacional, esta medida no garantiza una solución definitiva, ya que después del paso del convoy los puntos de bloqueo se reinstalaron.

“De cierta forma está viabilizando que cierta gente que estaba parada hace mucho tiempo pueda retornar a Oruro y moverse hacia sus destinos, pero vemos que es una acción no muy segura, pues desbloquea y por detrás nuevamente están bloqueando”, explicó el dirigente cívico.

Garantizar tránsito

Por esta razón, Quintela reiteró que se debería considerar la declaración de estado de excepción, al menos en La Paz y Cochabamba, para garantizar la seguridad y normalidad en las rutas y la protección de la ciudadanía.

Asimismo, el presidente del Comité Cívico hizo un llamado al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, para que cumpla su promesa de campaña de levantar los bloqueos en su departamento y asegure el funcionamiento de actividades productivas y turísticas, recordando que algunos puntos críticos, como Sacaba y Chapare, continúan generando conflictos.

“El gobierno debe tomar medidas más contundentes para garantizar que nuestro departamento siga trabajando y evitar que se repitan estos bloqueos que afectan a todos los cochabambinos”, sostuvo Quintela

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