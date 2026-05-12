Maestros urbanos llegan a reunión en Cochabamba con cinco demandas clave

El Magisterio Urbano de Santa Cruz participará este martes en la mesa de diálogo convocada por la ministra de Educación en Cochabamba, donde llevará una agenda centrada en demandas salariales, mayor presupuesto y la falta de ítems en las unidades educativas.

La dirigente Carol Ríos señaló que el sector asistirá “de forma responsable” con la expectativa de encontrar soluciones reales a sus pedidos.

Ríos explicó que una de las principales exigencias es la nivelación salarial, al considerar que los ingresos docentes se han visto afectados por la inflación.

“Estamos exigiendo primero el tema de la nivelación salarial porque los sueldos se han depreciado en relación a la inflación económica que estamos viviendo”, manifestó.

También remarcó la necesidad de mayor inversión para cubrir horas déficit y mejorar las condiciones del sistema educativo. “Estamos exigiendo presupuesto educativo ya que tenemos muchos déficit de ítem, déficit de hora en los colegios”, sostuvo la representante del sector.

La dirigente indicó que en Santa Cruz de la Sierra existe un faltante aproximado de 3.000 ítems, mientras que a nivel nacional la necesidad llegaría a unos 7.000 cargos.

“La Ministra ha comprometido 4.000 ítems para Bolivia, cuando en la práctica real en todo Bolivia son alrededor de 7.000 ítems los que faltan”, afirmó.

Asimismo, el Magisterio Urbano ratificó su rechazo a cualquier intento de descentralización o municipalización educativa. “Los municipios han demostrado que no tienen capacidad económica para hacerse cargo”, señaló Ríos.

Otro de los planteamientos será la participación activa del sector en la elaboración de una nueva ley educativa. “Estamos exigiendo que la Ministra convoque al Magisterio, que es uno de los actores principales educativos para la construcción de la nueva ley educativa”, concluyó.

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