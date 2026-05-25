Gobernadores acuerdan agenda común y convocan al Gobierno al diálogo

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, confirmó que sostuvo una reunión con los gobernadores del país en la ciudad de Sucre, donde, tras analizar la situación financiera que atraviesan las gobernaciones, acordaron trabajar de manera conjunta en una agenda de cinco puntos estratégicos.

“Vamos a impulsar la Ley Financial, promover una nueva redistribución tributaria de los recursos, impulsar una nueva Ley de Minería, que la ayuda departamental internacional llegue directamente a los departamentos y la creación de la Unión Departamental de Gobernaciones”, informó Velasco.

Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, convocó al presidente Rodrigo Paz al diálogo y a la instalación de mesas técnicas con las autoridades departamentales para comenzar a trabajar en esta agenda estratégica.

“Convocamos al presidente Rodrigo Paz a iniciar las mesas técnicas este lunes 25 de mayo en la Gobernación de Chuquisaca. Lo esperamos los gobernadores para plantearle estas determinaciones”, sostuvo Ayllón.

Asimismo, Velasco destacó este nuevo escenario de coordinación entre las gobernaciones del país y aseguró que el objetivo es trabajar de manera unificada en defensa de los intereses regionales y del bienestar de todos los bolivianos.

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