Revelan quiénes figuraban como dueños de los aviones usados por Gianina García

La uruguaya Gianina García Troche vuelve a estar en el centro de la investigación del caso Operación A Ultranza luego de que la Fiscalía detallara las aeronaves que utilizaba y los vínculos de estas con presuntos integrantes de la estructura narcotraficante liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán.

Según el requerimiento conclusivo presentado por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, García Troche habría disfrutado de beneficios económicos y logísticos provenientes del presunto esquema criminal, entre ellos el uso de una flota de aeronaves privadas.

La acusación sostiene que Gianina García realizaba vuelos frecuentes entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y el Aeropuerto Internacional Guaraní entre 2020 y 2021, periodo en el que la organización era investigada por tráfico internacional de cocaína.

¿Qué aviones utilizaba Gianina García?

De acuerdo con la investigación, la uruguaya figuró como pasajera en las siguientes aeronaves:

ZP-BKT

ZP-BOP

ZP-BJW

ZP-BGG

ZP-BBC

ZP-BRH

Cada una de ellas aparece vinculada a empresarios, sociedades o supuestos testaferros investigados en el marco de A Ultranza.

Chats entre Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset, en la aplicación Sky Ecc, en la que hablan de la incautación de las aeronaves en Areguá. Entre ellas estaba la de matrícula ZP-BOP.

El avión ZP-BKT

La matrícula ZP-BKT corresponde a un avión Beechcraft B58.

Según la Fiscalía, fue adquirido en 2018 por Job Von Zastrow por 115 mil dólares, aunque el aparato estaba registrado a nombre de José Enrique Gamarra Villalba.

Posteriormente, la aeronave habría sido vendida a Gilberto Esteban Sandoval poco antes del operativo A Ultranza.

La investigación también señala que este avión fue pilotado por Fredy Garcete, quien además habría trabajado para el exsenador paraguayo Erico Galeano Segovia.

El avión ZP-BOP

La aeronave con matrícula ZP-BOP corresponde a un Cessna 210E.

Según documentos judiciales, estaba registrada a nombre de la empresa Barakah SRL, considerada por la Fiscalía como parte de la estructura financiera ligada a “Tío Rico”.

El avión ZP-BJW

La avioneta ZP-BJW figuraba registrada a nombre de Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA.

La Fiscalía sostiene que esta firma habría sido utilizada como plataforma para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Además, el avión supuestamente fue transferido pocos días antes del inicio de la operación A Ultranza al exdiputado paraguayo Juan Carlos Ozorio Godoy.

El avión ZP-BBC

Otro de los aparatos utilizados por Gianina García fue un segundo Beechcraft B58 con matrícula ZP-BBC.

La aeronave también estaba vinculada a Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA y habría sido adquirida mediante operaciones relacionadas con Hugo Manuel González Ramos.

El avión ZP-BRH

Finalmente, la matrícula ZP-BRH corresponde a un Cessna 210 registrada a nombre de Celia Cecilia Fernández Vera, según los documentos fiscales.

La acusación contra Gianina García

La Fiscalía paraguaya acusa a Gianina García Troche de presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Según la investigación, además de utilizar aeronaves vinculadas al grupo criminal, la uruguaya habría abierto cuentas bancarias, constituido sociedades y realizado millonarios movimientos financieros sin justificar ingresos lícitos.

La jueza Rosarito Montanía convocó a García Troche para una audiencia preliminar prevista para el próximo 9 de junio por medios telemáticos.

Con información de ABC.

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