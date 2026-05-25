Al menos ocho muertos tras el choque e incendio de un autobús y un camión en Brasil

Al menos ocho personas fallecieron en la mañana de este domingo pasado tras una colisión entre un camión de carga y un autobús de pasajeros en un municipio en el norte del estado brasileño de Minas Gerais.

El siniestro se registró alrededor de las 06:00 hora local (09:00 hora GMT) en la carretera federal BR-251, a la altura del kilómetro 236 del municipio de Santa Cruz de Salinas, según informó el cuerpo de Bomberos Militares del estado.

El impacto frontal provocó que los vehículos se incendiaran de forma instantánea y la intensidad del fuego consumió sus estructuras. Los cuerpos de los fallecidos quedaron carbonizados y atrapados en el entramado de metal.

Las autoridades han confirmado ocho víctimas fatales y diez heridos que han sido trasladados a hospitales cercanos por los servicios de emergencia.

Tras varias horas de peritaje y trabajo de remoción de los escombros, el tránsito en la zona fue normalizado en ambos sentidos.

Aún se desconocen las causas del siniestro y la identidad de los fallecidos.

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