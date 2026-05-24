¡Impactante video!: hombre fue salvado por su amigo tras sufrir una descarga eléctrica

Un impactante video que se volvió viral en las redes sociales captó el preciso momento en que un trabajador sufrió una fuerte descarga eléctrica. Ante la gravedad de la situación, su compañero reaccionó de inmediato y arriesgó su propia integridad física para apartarlo de la fuente de peligro.

La rápida intervención de este ciudadano resultó fundamental para estabilizar el escenario y evitar que el incidente laboral se transformara en una tragedia fatal. Esta decidida demostración de coraje y lealtad ha generado miles de reacciones de admiración entre los usuarios de internet de todo el mundo.

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