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¡Impactante video!: hombre fue salvado por su amigo tras sufrir una descarga eléctrica

La rápida reacción del hombre evitó consecuencias mayores y generó miles de comentarios en redes sociales.

Ximena Rodriguez

24/05/2026 19:51

Agregar Reduno en
Gracias a la rápida intervención de su colega de trabajo, el hombre logró sobrevivir.

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Un impactante video que se volvió viral en las redes sociales captó el preciso momento en que un trabajador sufrió una fuerte descarga eléctrica. Ante la gravedad de la situación, su compañero reaccionó de inmediato y arriesgó su propia integridad física para apartarlo de la fuente de peligro.

La rápida intervención de este ciudadano resultó fundamental para estabilizar el escenario y evitar que el incidente laboral se transformara en una tragedia fatal. Esta decidida demostración de coraje y lealtad ha generado miles de reacciones de admiración entre los usuarios de internet de todo el mundo.

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