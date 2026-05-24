Desde este 25 de mayo, Educación dispone horario de invierno en La Paz

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz instruyó la implementación del horario de invierno a partir del lunes 25 de mayo en todas las unidades educativas y centros de educación especial del departamento, como medida preventiva ante las bajas temperaturas y el riesgo epidemiológico.

La disposición está contenida en el instructivo IT/DDELPZ/SDER Nro. 066/2026, emitido el 22 de mayo y firmado por autoridades de las subdirecciones de Educación Regular y Educación Alternativa y Especial.

Foto: Instructivo oficial. DDE.

La medida se sustenta en recomendaciones del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, que advirtió una correlación entre las condiciones climáticas y un riesgo epidemiológico inminente.

Tolerancia para ingreso a clases

El instructivo establece que el ingreso en el turno de la mañana será 30 minutos después del horario habitual, mientras que en los turnos de la tarde y noche la salida será 30 minutos antes de lo programado. La determinación alcanza a los niveles Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Vocacional.

La DDE también instruyó una serie de medidas sanitarias complementarias para evitar contagios y proteger la salud de los estudiantes.

Medidas de bioseguridad

Entre las disposiciones figura la activación estricta de filtros escolares dentro del aula. Los estudiantes que presenten síntomas respiratorios como tos, fiebre o rinorrea deberán ser enviados a sus domicilios y se recomendará a padres o tutores acudir a un centro de salud.

Asimismo, se prohíbe exigir el uso obligatorio del uniforme escolar reglamentario. Las unidades educativas deberán permitir el uso de ropa abrigada como chamarras, chompas, chalinas, gorros y guantes.

Suspensión de actividades al aire libre

Otra medida establece la suspensión de desfiles, formaciones y actividades físicas al aire libre antes de las 10:00 y después de las 16:30, para evitar la exposición prolongada al frío.

La Dirección Departamental advirtió además que el incumplimiento del instructivo derivará en responsabilidades conforme al Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública y otras normas vigentes.

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