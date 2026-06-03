Guillermo Trigo Nagel asume como presidente ejecutivo a.i. de YLB

A Través de la página oficial de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en Facebook informó que Guillermo Trigo Nagel, Ingeniero de Petróleo y Gas Natural, asumió el cargo de presidente ejecutivo a.i. de la empresa estratégica del Estado, con el objetivo de fortalecer la gestión del litio y garantizar la eficiencia operativa en Bolivia.

Trigo Nagel cuenta con una amplia formación académica que incluye:

Máster en Administración de Empresas (MBA) y especialización en Economía y Finanzas por INCAE Business School, Costa Rica.

Máster en Comercio Internacional, Estrategia y Operaciones (ITSO), con especialización en política comercial y beca en “Recursos Evaporíticos y Litio” de la University of Warwick, Reino Unido.

Posgrado en Energías Renovables y Eficiencia Energética por el Politécnico de Colombia y la Universidad Univalle, Bolivia.

Su trayectoria profesional incluye roles estratégicos en proyectos de energía y desarrollo tecnológico:

Director de Estrategia en energía limpia enfocada en transporte eléctrico en MOBI LATAM, Paraguay.

Consultor internacional para Tata Motors sobre uso de baterías de litio.

Consultor externo en gobernanza corporativa para la Zona Franca Coyol, Costa Rica.

Docente de posgrado y supervisor de Desarrollo de Negocios Internacionales y Política de Comercio Internacional en University of Warwick, Reino Unido.

Autor de documentos técnicos sobre cadenas globales de valor y la industrialización sostenible del litio en el Triángulo del Litio.

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