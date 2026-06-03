Guillermo Trigo Nagel asume como presidente ejecutivo a.i. de YLB

A Través de la página oficial de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en Facebook informó que Guillermo Trigo Nagel, Ingeniero de Petróleo y Gas Natural, asumió el cargo de presidente ejecutivo a.i. de la empresa estratégica del Estado, con el objetivo de fortalecer la gestión del litio y garantizar la eficiencia operativa en Bolivia.
Trigo Nagel cuenta con una amplia formación académica que incluye:
- Máster en Administración de Empresas (MBA) y especialización en Economía y Finanzas por INCAE Business School, Costa Rica.
- Máster en Comercio Internacional, Estrategia y Operaciones (ITSO), con especialización en política comercial y beca en “Recursos Evaporíticos y Litio” de la University of Warwick, Reino Unido.
- Posgrado en Energías Renovables y Eficiencia Energética por el Politécnico de Colombia y la Universidad Univalle, Bolivia.
- Su trayectoria profesional incluye roles estratégicos en proyectos de energía y desarrollo tecnológico:
- Director de Estrategia en energía limpia enfocada en transporte eléctrico en MOBI LATAM, Paraguay.
Consultor internacional para Tata Motors sobre uso de baterías de litio.
- Consultor externo en gobernanza corporativa para la Zona Franca Coyol, Costa Rica.
- Docente de posgrado y supervisor de Desarrollo de Negocios Internacionales y Política de Comercio Internacional en University of Warwick, Reino Unido.
- Autor de documentos técnicos sobre cadenas globales de valor y la industrialización sostenible del litio en el Triángulo del Litio.
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