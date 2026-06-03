Hoteleros dan por frustrado el feriado de Corpus Christi por bloqueos

Jorge Vaca, presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, expresó su preocupación por el impacto que tienen los bloqueos sobre la actividad turística y económica del país, y aseguró que el próximo feriado largo de Corpus Christi no alcanzará las expectativas previstas por el sector.

Antes del inicio de los conflictos, el turismo proyectaba generar aproximadamente 40 millones de dólares durante el feriado; sin embargo, las restricciones en las carreteras, la incertidumbre económica y la disminución de los viajes internos y externos han reducido considerablemente esas perspectivas.

“Es muy difícil hablar de turismo cuando tienes un país que se está hundiendo. Hoy tenemos 34 días de bloqueos que están desangrando al país”, afirmó Vaca.

El representante de los hoteleros sostuvo que la crisis afecta tanto al turismo receptivo como al turismo interno. En el caso de los visitantes extranjeros, señaló que la imagen internacional de Bolivia se ha visto perjudicada por la conflictividad social y los bloqueos registrados en distintas regiones.

Respecto al turismo nacional, explicó que las carreteras cerradas, la limitada oferta de vuelos y los elevados costos del transporte aéreo dificultan el desplazamiento de los viajeros dentro del país.

A ello se suma la incertidumbre económica que enfrentan las familias, que priorizan sus gastos ante el incremento de los precios de la canasta familiar y la posibilidad de una mayor escalada de la crisis.

De acuerdo con Vaca, las pérdidas acumuladas del sector turístico durante los 34 días de conflicto alcanzan los 170 millones de dólares, afectando a hoteles, operadores turísticos, restaurantes, empresas de transporte y otros servicios vinculados a la actividad.

En cuanto a la ocupación hotelera, indicó que en Santa Cruz los establecimientos registran niveles inferiores al 20%, mientras que en ciudades más afectadas por los conflictos, como La Paz, algunos hoteles apenas alcanzan una ocupación cercana al 5%.

Si bien podría registrarse algún movimiento turístico dentro de determinados departamentos, el dirigente considera que las restricciones de transitabilidad y la incertidumbre sobre nuevos bloqueos reducen significativamente las posibilidades de desplazamiento durante el feriado.

Finalmente, lamentó que las expectativas de fortalecer la imagen turística del país y dinamizar la economía a través del turismo se hayan visto afectadas por la prolongación del conflicto.

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