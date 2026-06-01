Zamora dice que esta semana será decisiva para resolver los bloqueos

Al cumplirse un mes de bloqueos en diferentes puntos del país, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó este lunes que esta semana será determinante para encontrar una solución al conflicto y advirtió que rechazar el diálogo va en contra de las demandas de la población.

La autoridad sostuvo que el Gobierno mantiene abiertos los espacios de conversación con las organizaciones movilizadas y expresó su expectativa de que los sectores en conflicto accedan a instalar mesas de trabajos para alcanzar acuerdos.

“Esta semana es decisiva, creo que ya no se aguanta. Por eso abogamos a que las decisiones que tomen las organizaciones sean en bien de Bolivia. No ir al diálogo es ya una posición que tomen a los que quieren los bolivianos”, manifestó Zamora, minutos antes de trasladarse a San Julián.

Las declaraciones surgen después de que dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) decidieran no asistir a los espacios de diálogo promovidos durante el fin de semana, pese a los esfuerzos de mediación impulsados por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.

El ministro señaló que la prolongación de las medidas de presión está afectando a distintos sectores de la economía y a miles de familias, principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

“Abogo a la madurez de los dirigentes y sobre todo de las bases, porque ya tenemos que hablar de lo que se quiere la población. Esperemos que tomen buenas decisiones; vamos a esperar una manifestación de estos sectores y estamos dispuestos a entrar a lo que ellos quieran: diálogo, encuentro o plan de trabajo”, afirmó.

Zamora también indicó que el Gobierno mantiene contacto con las bases de las organizaciones sociales para brindar información sobre las medidas que impulsa el Ejecutivo y desmentir versiones que, según dijo, generan incertidumbre entre la población.

Los bloqueos instalados por sectores afines a la COB superaron este lunes un mes de duración, generando dificultades en el transporte, el abastecimiento de productos y el desarrollo de actividades económicas en distintas regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play