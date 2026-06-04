Adepor denuncia pérdidas superiores a Bs 52 millones por 35 días de bloqueos

Henry Chávez, gerente de la Asociación de Productores Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), calificó de desesperante la situación que atraviesa el sector productivo debido a los 35 días de bloqueos de carreteras que, según afirmó, generan pérdidas millonarias y ponen en riesgo la continuidad de varias unidades productivas.

Explicó que el cierre de rutas impide el traslado de productos hacia otros departamentos del país. Señaló que La Paz representa el principal mercado para la producción porcina cruceña fuera de Santa Cruz, seguido de Cochabamba, por lo que gran parte de la producción está quedando estancada en el departamento.

“Solo con la carne que se lleva al interior estamos perdiendo 1,5 millones de bolivianos diarios. Llevamos 35 días con bloqueos y estamos superando los 52 millones de bolivianos en pérdidas. Las unidades productivas están quebrando”, denunció Chávez.

Ante este panorama, el representante de Adepor pidió una intervención del Gobierno para garantizar la libre circulación en las carreteras.

“El Gobierno está mirando de palco cómo se cae el país. El presidente tiene en sus manos la solución; que utilice las herramientas constitucionales para levantar los bloqueos”, sostuvo.

De acuerdo con las proyecciones de Adepor, las afectaciones económicas que enfrenta actualmente el sector son incluso más graves que las registradas durante la pandemia de Covid-19. Además, advirtieron que la recuperación de las pérdidas podría demorar al menos un par de años.

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