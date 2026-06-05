¿Frío o calor? Así estará el clima este viernes en las principales ciudades de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) publicó el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de junio en las ciudades capitales del país, con temperaturas bajo cero en el occidente y máximas superiores a los 30 grados en el norte amazónico.

Según el reporte oficial, El Alto registrará la temperatura mínima más baja del país con -7°C, mientras que Cobija alcanzará la máxima más alta con 34°C, reflejando el contraste climático entre las distintas regiones de Bolivia.

Frío intenso en el occidente

Las temperaturas más bajas se concentrarán en el altiplano:

El Alto: mínima de -7°C y máxima de 14°C.

Potosí: mínima de -3°C y máxima de 20°C.

Oruro: mínima de -1°C y máxima de 17°C.

La Paz: mínima de 7°C y máxima de 21°C.

En estas regiones se prevén cielos poco nubosos y predominio de sol durante gran parte de la jornada.

Temperaturas agradables en los valles

En la región de los valles se esperan condiciones estables y temperaturas moderadas:

Cochabamba: entre 7°C y 27°C.

Sucre: entre 9°C y 21°C.

Tarija: entre 10°C y 26°C.

El Senamhi prevé cielos despejados a parcialmente nublados en estas ciudades.

Calor en el oriente y la Amazonía

Las temperaturas más elevadas se registrarán en el norte y oriente del país:

Cobija: mínima de 21°C y máxima de 34°C.

Trinidad: mínima de 20°C y máxima de 33°C.

Santa Cruz: mínima de 19°C y máxima de 28°C.

En estas regiones predominarán condiciones cálidas durante la tarde, con nubosidad variable en algunos sectores.

Contraste climático en Bolivia

El reporte del Senamhi evidencia una marcada diferencia de temperaturas entre el occidente y el oriente del país. Mientras algunas ciudades amanecen con temperaturas bajo cero, otras superarán los 30 grados durante la tarde.

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