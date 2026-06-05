Camión embiste a dos policías en Oruro: uno muere y el chofer escapa

Una tragedia enluta a la Policía en Oruro. Un camión impactó contra una motocicleta en la que se desplazaban dos efectivos policiales, provocando la muerte de uno de ellos y dejando gravemente herido al otro.

El hecho de tránsito se registró la madrugada de este jueves en inmediaciones del mercado Kantuta, según reportes policiales difundidos en la región.

Debido a la fuerza del impacto, el sargento Diego Nina Quispe perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Obrero de la ciudad de Oruro, donde recibe atención médica.

Lo que agravó aún más el caso fue la actitud del conductor del vehículo pesado, quien, en lugar de detenerse para auxiliar a las víctimas, se dio a la fuga y actualmente es buscado por la Policía.

El Comando Departamental de Policía de Oruro expresó su profundo pesar por la muerte del uniformado y acompañó a la familia doliente en este difícil momento.

“El Comando Departamental de Policía Oruro expresa su profundo pesar por la irreparable pérdida de quien en vida fue el señor sargento Diego Nina Quispe, acompañando con respeto y solidaridad a la familia doliente en estos momentos de dolor”, señala el pronunciamiento institucional.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el camión involucrado sería de color verde claro o celeste y tendría una pisadera anaranjada, características que ahora son clave para dar con el paradero del conductor.

La Dirección de Tránsito y la Policía iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y ubicar al responsable.

Las autoridades pidieron a la población que, en caso de contar con información sobre el vehículo o el conductor, se comunique con dependencias policiales para ayudar en la investigación.

El caso genera consternación en Oruro, no solo por la muerte de un efectivo policial, sino también por la fuga del conductor, quien abandonó la escena sin prestar auxilio tras el fatal impacto.

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