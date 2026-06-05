A pocos días del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA anunció una nueva herramienta que promete cambiar la forma de analizar el rendimiento de los futbolistas durante la Copa del Mundo.

El máximo ente del fútbol mundial informó que estrenará un ranking de rendimiento de jugadores, que será actualizado después de cada jornada disputada en el torneo.

De acuerdo con la FIFA, esta iniciativa forma parte de una colaboración con un nuevo patrocinador especializado en estadísticas y análisis de datos, con el objetivo de ofrecer mediciones más precisas sobre el desempeño individual de los futbolistas.

El sistema utilizará puntuaciones objetivas para evaluar el rendimiento acumulado de los jugadores de campo en diferentes áreas, como ataque, creatividad y defensa.

En el caso de los guardametas, el análisis se realizará mediante categorías específicas orientadas al desempeño bajo los tres palos, tomando en cuenta acciones propias de su posición.

La FIFA explicó que esta herramienta forma parte de su estrategia de innovación tecnológica y busca ampliar el acceso a información avanzada tanto para las selecciones participantes como para los aficionados.

Con la participación de 48 selecciones, el Mundial 2026 será el más grande de la historia, por lo que este nuevo ranking permitirá comparar tendencias, fortalezas y niveles de rendimiento entre jugadores y equipos a lo largo del torneo.

Las clasificaciones también servirán como una referencia para identificar qué futbolistas logran mayor impacto en sus selecciones y cuáles destacan en momentos clave de la competencia.

El anuncio generó expectativa entre los fanáticos, especialmente por conocer los criterios que se utilizarán para definir las puntuaciones y cómo estas mediciones influirán en el debate deportivo durante el Mundial.

Según la FIFA, el objetivo es democratizar el acceso a la información y ofrecer a todas las selecciones las mismas posibilidades de análisis, independientemente de sus recursos o estructura técnica.

Con esta nueva herramienta, el Mundial 2026 no solo promete goles, emociones y grandes figuras, sino también una nueva forma de leer el fútbol desde los datos, el rendimiento y la tecnología.

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