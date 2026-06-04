Tragedia en la ruta Potosí–Uyuni: conductor muere tras vuelco de tonel

Un conductor perdió la vida tras un violento accidente de tránsito registrado en la carretera que conecta Potosí con Uyuni, a la altura de la estación eléctrica de Agua Castilla.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo particular sufrió una salida de vía seguida de vuelco de tonel, quedando completamente destruido debido a la fuerza del impacto.

El hecho generó alarma en la zona y movilizó a personal policial, que llegó hasta el lugar para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento legal correspondiente.

Según informes preliminares de la Policía Boliviana, el exceso de velocidad sería una de las posibles causas del accidente. Sin embargo, este extremo aún debe ser confirmado por los peritajes técnicos de Tránsito.

La División de Tránsito inició las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del motorizado.

El vehículo presentó severos daños materiales, lo que evidencia la magnitud del accidente registrado en esta ruta interdepartamental.

Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y tomar previsiones, especialmente en carreteras donde las condiciones del camino pueden incrementar el riesgo de accidentes.

El caso continúa bajo investigación, mientras se aguarda el informe oficial de Tránsito sobre las causas exactas de este lamentable hecho vial.

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