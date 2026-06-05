Aprehenden a dirigente vinculada al evismo y a las protestas en La Paz

Efectivos de la Policía Boliviana aprehendieron a Yesenia Vargas, exsecretaria de la Federación Carrasco del Trópico de Cochabamba y dirigente abiertamente identificada con el bloque "evista". La detención se produjo en la sede de Gobierno, luego de que Vargas fuera señalada como una de las activistas que alentaba las movilizaciones que exigen la dimisión del mandatario actual.

Tras su captura, la dirigente fue trasladada de inmediato a dependencias del Ministerio Público, donde actualmente se encuentra a la espera de que se instale su audiencia de medidas cautelares en las próximas horas. La aprehensión de Vargas se da días después de que circularan videos públicamente donde se la observa liderando y brindando declaraciones durante las protestas en la ciudad de El Alto. En dichos registros, la dirigente llamaba a radicalizar las medidas de presión y manifestaba su rechazo rotundo a la gestión del Ejecutivo.

“Estamos aquí, estamos firmes, porque tiene que salir este Gobierno. No voy a permitir que este Gobierno esté cinco años más y esté saqueando a nuestro país”, señaló Vargas en una de las grabaciones difundidas por medios de comunicación y redes sociales.

Según reportes de los medios radiales del Trópico de Cochabamba, Vargas formaba parte de una delegación oficial del bloque evista que se trasladó hasta el departamento de La Paz con el objetivo específico de presionar por la salida del presidente Rodrigo Paz Pereira. La defensa de la dirigente cuestionó el proceder policial. El abogado Pedro Ticona informó que el arresto se produjo en inmediaciones de la plaza Eguino de la ciudad de La Paz, en momentos en que Vargas se encontraba "compartiendo un café".

Asimismo, el jurista reveló que la Policía detuvo a una segunda persona durante el operativo. Se trata de un ciudadano procedente del departamento de Santa Cruz. Ticona aseveró que este acompañante no tiene afinidad política y que ninguno de los dos cometió actos delictivos en La Paz. "Ellos han venido de Santa Cruz, no han realizado ninguna actividad dolosa", defendió el abogado.

El panorama jurídico de la dirigente del Trópico se definirá ante un juez cautelar, quien determinará si se defiende en libertad o si se dispone su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones por las movilizaciones en la sede de Gobierno.

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