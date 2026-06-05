La Paz al límite: hospitales sobreviven con oxígeno para apenas un día

La Paz atraviesa una situación crítica debido a la escasez de oxígeno medicinal provocada por los bloqueos de carreteras, que han impedido el ingreso regular de oxígeno líquido al departamento.

Las autoridades sanitarias reconocen que los hospitales operan al límite y dependen de entregas diarias de botellones para garantizar la atención de pacientes.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Martín Carrasco, informó que actualmente los establecimientos de salud están siendo abastecidos únicamente mediante cilindros de oxígeno proporcionados por empresas privadas locales.

“La situación que atravesamos en La Paz es crítica. No ha podido ingresar oxígeno líquido al departamento y estamos abasteciendo solo con botellones. No son las condiciones adecuadas para trabajar, pero es la única alternativa que tenemos en este momento”, señaló.

La preocupación se concentra especialmente en los hospitales con pacientes de alta complejidad. En el Hospital del Niño se atiende a 27 menores en terapia intensiva y neonatología, mientras que el Hospital de la Mujer cuenta con nueve pacientes que requieren este insumo de manera permanente. Ambos centros consumen entre 30 y 35 botellones diarios.

Según Carrasco, la coordinación entre el Sedes y el Ministerio de Salud permitió establecer una logística de distribución casi diaria para evitar que los hospitales se queden sin oxígeno. Aunque inicialmente se preveían entregas cada dos o tres días, la elevada demanda obligó a reforzar el suministro.

“Los hospitales solo tienen oxígeno para un día. Por eso las entregas se realizan diariamente y se prioriza al Hospital del Niño y al Hospital de la Mujer, donde la demanda es mayor”, explicó.

Avanzan gestiones para arribo de oxígeno líquido

Las autoridades también realizan gestiones para garantizar el ingreso de un cargamento de oxígeno líquido. Carrasco informó que se trabaja junto a la Cruz Roja Internacional para facilitar el ingreso de una cisterna con aproximadamente 20 toneladas de oxígeno, además de un camión con cilindros.

“Estamos ultimando coordinaciones con los comunarios para que la cisterna pueda ingresar en las próximas horas y abastecer a los hospitales”, indicó.

Brigadas

Mientras tanto, brigadas médicas continúan desplazándose a sectores cercanos a los puntos de bloqueo, especialmente en Patacamaya y Desaguadero, considerados los lugares más vulnerables.

Los equipos de salud brindan atención primaria a transportistas y personas varadas que presentan principalmente resfríos, dolores osteoarticulares, cefaleas y cuadros de diarrea.

Carrasco destacó además el compromiso del personal sanitario, que continúa trabajando pese a las dificultades para acceder a medicamentos, insumos y alimentos.

Tras la declaratoria de emergencia sanitaria, las autoridades habilitaron mecanismos de compra directa y gestionan el traslado aéreo de medicamentos para evitar el desabastecimiento.

Paralelamente, la Gobernación de La Paz impulsa gestiones con productores y empresas para asegurar el abastecimiento de alimentos, además de organizar ferias de precio justo, como la que se instalará este sábado en la Línea Roja del teleférico, donde se comercializan productos llegados desde distintas provincias del departamento.

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