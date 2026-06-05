Diputado Rada apoya la Ley de Estados de Excepción y pide consenso en la Asamblea

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, respaldó el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción y aseguró que el Gobierno busca el mayor consenso posible en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para afrontar la crisis provocada por los bloqueos que ya se extienden por 35 días.

El legislador señaló que el objetivo del Ejecutivo es contar con el respaldo de ambas cámaras para que cualquier medida extraordinaria se aplique con apoyo institucional y político.

“Lo correcto es buscar un apoyo unánime o masivo de los legisladores. Ya ocurrió en el Senado y entiendo que se busca lo mismo en Diputados para que, en caso de un eventual uso de la fuerza, exista consenso entre el Legislativo, el Ejecutivo y los demás órganos del Estado”, afirmó.

Las declaraciones se producen después de que la Cámara de Senadores aprobara el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción y lo remitiera a la Cámara de Diputados para su tratamiento como instancia revisora.

Rada sostuvo que el Gobierno ha intentado resolver el conflicto mediante el diálogo, pero consideró que las negociaciones se encuentran actualmente en un “punto muerto”.

Según el diputado, las concesiones realizadas anteriormente por el Ejecutivo han generado la percepción de que las medidas de presión pueden obtener resultados.

“Pienso que el Gobierno debe dejar un precedente de que no va a ceder ante todo. Se han concedido varias demandas y la pregunta es cuántas veces más debe torcer su mano”, manifestó.

Asimismo, rechazó la posibilidad de liberar a personas aprehendidas durante las movilizaciones y afirmó que quienes hayan cometido delitos deben responder ante la justicia.

“No puede permitirse que queden impunes hechos violentos o acciones que han impedido el paso de ambulancias y puesto en riesgo la vida de las personas. El Estado tiene que sentar un precedente”, sostuvo.

El parlamentario indicó que la reglamentación de los estados de excepción permitiría al Estado actuar frente a hechos que, a su criterio, sobrepasan los mecanismos ordinarios de control y seguridad.

Pese a ello, Rada afirmó que la salida a la crisis debe continuar buscando espacios de diálogo, aunque remarcó que cualquier acuerdo no debe significar impunidad para quienes hayan cometido delitos durante las protestas.

El proyecto de ley aprobado por el Senado establece las reglas para la aplicación de medidas extraordinarias ante situaciones de amenaza a la seguridad del Estado, conmoción interna o desastres naturales, definiendo las facultades del Órgano Ejecutivo, los límites a la restricción de derechos y las condiciones de actuación de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

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