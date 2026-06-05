Aprehenden a expareja de mujer hallada sin vida en matorrales del Plan 3000

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió a la expareja sentimental de una mujer de 45 años que fue encontrada sin vida entre matorrales en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz.

El director de la Felcv, Edson Fernández, informó que, tras asumir la investigación, se activaron equipos especializados que realizaron un trabajo intensivo para esclarecer las circunstancias de la muerte y dar con los posibles responsables.

Expareja de la víctima fue aprehendido

Como resultado de las pesquisas, los investigadores lograron la aprehensión de un hombre de 46 años, identificado como expareja de la víctima, además de la recolección de diversos elementos de convicción que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la realización de pericias.

La autoridad policial señaló que el caso continúa en etapa investigativa y que los análisis técnicos permitirán establecer con precisión la secuencia de los hechos y las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el examen médico legal, la mujer falleció a causa de una asfixia mecánica por sofocación, dato que se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación.

Investigaciones en curso

Los investigadores manejan la hipótesis de que la víctima habría perdido la vida en el mismo lugar donde fue encontrada. Esta teoría surge a partir de los hallazgos realizados durante la autopsia, que evidenciaron la presencia de tierra y arena en las vías respiratorias.

“Estamos manejando con mucha objetividad que aparentemente habría perdido la vida en el lugar”, explicó el director de la Felcv.

La autoridad agregó que el hallazgo de material terroso en la tráquea y las vías respiratorias fortalece esa línea investigativa y será complementado con otros estudios periciales.

Asimismo, indicó que el móvil del hecho aún forma parte de las hipótesis que son analizadas por los investigadores y que se continuará con la recolección de pruebas para reconstruir los momentos previos a la muerte de la mujer.

La Felcv señaló que continuará realizando las actuaciones necesarias para esclarecer completamente el caso y remarcó que no permitirá impunidad en hechos de violencia contra las mujeres.

El sospechoso permanece aprehendido mientras avanzan las investigaciones y se determina su situación jurídica.

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