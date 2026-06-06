Cancillería agradece apoyo del Escudo de las Américas a Rodrigo Paz y reitera el llamado al diálogo

La Cancillería de Bolivia extendió un profundo agradecimiento a los países miembros del Escudo de las Américas por su firme solidaridad y el respaldo absoluto al presidente Rodrigo Paz. A través de un comunicado oficial, el ministerio condenó enérgicamente cualquier intento de derrocar al "gobierno legítimo y ampliamente electo".

"Bolivia agradece las expresiones de respaldo y solidaridad de los países miembros del Shield of the Americas, que reafirman el valor irrenunciable de la democracia, el respeto al orden constitucional y la defensa de la estabilidad institucional en nuestra región", afirmó esta cartera de Estado.

El Ejecutivo boliviano ratificó que la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas será resguardada con serenidad y firmeza para garantizar la paz social. Asimismo, las autoridades enfatizaron de manera categórica que los desafíos políticos actuales deben resolverse de forma exclusiva mediante el diálogo y con un absoluto respeto al Estado de Derecho.

Asfixia económica en las carreteras

Esta respuesta diplomática ocurre en un contexto crítico, donde la sede de gobierno y otros cinco departamentos cumplen este viernes 36 días bajo una extrema medida de presión con bloqueos de caminos. Según los reportes oficiales de la Administradora Boliviana de Carreteras, las rutas de Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz se encuentran severamente afectadas.

La preocupante situación civil ya genera un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas que golpea directamente el bienestar de miles de familias bolivianas. Además, el prolongado conflicto social sigue provocando millonarias pérdidas económicas en los sectores productivos y un deterioro colateral en la imagen turística de la nación.

Fuente: ABI.

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