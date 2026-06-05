¿Habrá Estado de Excepción? Senador explica qué cambia con la nueva ley

El senador de Alianza Libre, José Manuel Ormachea, defendió la aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de ley que regula los estados de excepción y aseguró que la norma busca fortalecer la seguridad jurídica y los mecanismos de control institucional ante eventuales crisis.

La autoridad explicó que el proyecto fue remitido por el Órgano Ejecutivo y analizado previamente en la Comisión de Constitución, donde participaron el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa y el ministro de la Presidencia para exponer los alcances de la iniciativa.

Normativa para Estados de Excepción

Según Ormachea, durante el tratamiento se confirmó que la propuesta forma parte de la agenda impulsada por el presidente Rodrigo Paz para establecer reglas claras sobre la aplicación de estados de excepción en el país.

El legislador sostuvo que la aprobación de la norma responde a la necesidad de contar con un marco regulatorio específico que acompañe las disposiciones ya contempladas en la Constitución Política del Estado.

En ese sentido, afirmó que el objetivo es garantizar que cualquier medida extraordinaria se aplique bajo parámetros legales definidos y con mecanismos de supervisión democrática.

“Nosotros hemos aprobado este proyecto de ley para apoyar que exista un marco legal para el estado de excepción”, manifestó.

Ormachea también buscó despejar dudas surgidas tras la aprobación de la norma en el Senado y aclaró que su tratamiento no implica la entrada en vigencia inmediata de un estado de excepción.

Interpretaciones erróneas

El senador señaló que en redes sociales circularon interpretaciones erróneas sobre el alcance de la ley, por lo que remarcó que la norma únicamente regula el procedimiento y no activa ninguna medida extraordinaria.

“Es absolutamente falso que con la aprobación de esta ley se esté dictando un estado de excepción”, enfatizó.

Asimismo, recordó que la Constitución ya otorga al Presidente la facultad de decretar un estado de excepción cuando las circunstancias lo requieran, aunque destacó que la nueva ley permitirá contar con reglas más precisas para su aplicación.

A criterio del legislador, la normativa fortalece las garantías institucionales al establecer procedimientos, límites y controles que deberán respetarse en caso de una eventual declaratoria.

¿Habrá Estado de Excepción?

También explicó que la decisión final sobre la aplicación de un estado de excepción seguirá dependiendo de una evaluación que realice el Gobierno en función de la situación del país.

“Claramente va a calcular el Gobierno si es que lo necesita”, indicó al referirse a la valoración que deberán realizar las autoridades del Ejecutivo junto a los organismos de seguridad.

Ormachea destacó además que la ley preserva el papel fiscalizador de la Asamblea Legislativa y mantiene vigentes los mecanismos de control constitucional.

Recordó que, en caso de emitirse un decreto de estado de excepción, la medida deberá ser revisada posteriormente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que tendrá la facultad de ratificarla o rechazarla.

Actualmente, el proyecto cuenta con media sanción tras su aprobación en el Senado y será tratado por la Comisión de Constitución y posteriormente por el pleno de la Cámara de Diputados.

El legislador aseguró que la intención de la norma es brindar certidumbre jurídica al Estado y garantizar que cualquier decisión extraordinaria se adopte dentro del marco constitucional y bajo supervisión de las instituciones democráticas.

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