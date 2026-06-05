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Federación de Campesinos de Oruro se desmarca de cabildo en Caracollo y anuncia acciones legales

La organización sindical, que representa a las 16 provincias del departamento de Oruro, emitió un comunicado oficial en el que aclara que dicha convocatoria no cuenta con respaldo orgánico ni institucional, y advierte que su realización estaría siendo impulsada por exdirigentes expulsados o sin mandato vigente.

Cristina Cotari

05/06/2026 12:36

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Federación de Campesinos de Oruro desconoce cabildo en Caracollo. Foto: FSUTCO
Oruro, Bolivia

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La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) informó que no convocó, autorizó ni coordinado el supuesto cabildo programado para este 5 de junio en la localidad de Caracollo, por lo que deslinda cualquier responsabilidad sobre su organización, desarrollo o resoluciones.

La organización sindical, que representa a las 16 provincias del departamento de Oruro, emitió un comunicado oficial en el que aclara que dicha convocatoria no cuenta con respaldo orgánico ni institucional, y advierte que su realización estaría siendo impulsada por exdirigentes expulsados o sin mandato vigente.

Según la FSUTCO, estas personas carecen de representación legítima para actuar en nombre de la organización o de sus afiliadas, por lo que calificó la convocatoria como irregular y ajena a sus instancias orgánicas.

Asimismo, la federación rechazó formar parte de la denominada “Pacto de Unidad Obrero Campesino Indígena” y negó haber delegado representación a terceros para emitir pronunciamientos o convocatorias en su nombre.

En ese sentido, remarcó que toda decisión institucional debe emanar de sus órganos reconocidos y de sus bases provinciales.

La organización sindical advirtió que iniciará acciones institucionales y legales para identificar a los responsables del uso indebido de su nombre y evitar confusiones en la población respecto a las decisiones orgánicas del sector campesino.

La FSUTCO exhortó a sus bases a acatar únicamente las resoluciones emitidas por instancias oficiales como la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Central Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de preservar la unidad y evitar desinformación.

El pronunciamiento surge en medio de la circulación de convocatorias a un cabildo nacional en Caracollo, donde distintos sectores sociales habrían sido invitados a debatir la situación del país y la reciente aprobación de la Ley de Estado de Excepción.

Sin embargo, la FSUTCO aclaró que no forma parte de dichas iniciativas y ratificó que cualquier decisión institucional será comunicada de manera oficial por sus canales orgánicos.

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