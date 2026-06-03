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Senado convoca sesión tras anuncio de ley de Estado de Excepción

La sesión se realizará de manera virtual y presencial el jueves 4 de junio a las 12:00, en medio de bloqueos en el departamento de La Paz.

Red Uno de Bolivia

03/06/2026 18:40

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Foto: Convocatoria a sesión en senadores
La Paz

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El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, convocó a una sesión ordinaria para este jueves 4 de junio a las 12:00, luego del anuncio del envío de un proyecto de ley por el presidente Rodrigo Paz para reglamentar el Estado de Excepción. La sesión se desarrollará de manera híbrida, permitiendo que los legisladores participen de forma presencial o virtual, debido a los bloqueos que dificultan el acceso a la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz.

Orden del día

El orden del día incluye la lectura de correspondencia, asuntos en mesas, informes de comisiones y asuntos varios. Aunque la convocatoria surge tras el anuncio del proyecto de ley, no se ha confirmado si la iniciativa será tratada en esta sesión.

El departamento de La Paz lleva 34 días de bloqueos y movilizaciones sociales que afectan la circulación, el abastecimiento y la actividad cotidiana en la ciudad.

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