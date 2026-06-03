Presidente participa del diálogo convocado por el vicepresidente

En un giro de último momento, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, se trasladó la tarde de este miércoles al edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para unirse personalmente a la reunión de alto nivel convocada por el vicepresidente Edmand Lara. El encuentro busca desactivar la severa crisis social que mantiene al país semiparalizado.

El mandatario abandonó el Palacio Quemado a bordo de un vehículo oficial con rumbo a la sede del Legislativo, luego de que las principales fuerzas políticas frenaran el avance de las negociaciones exigiendo su presencia directa.

Un cuarto intermedio clave

Inicialmente, el Poder Ejecutivo pretendía encarar el diálogo mediante la representación del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien llegó al edificio parlamentario en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, la comitiva no fue suficiente para los asambleístas.

Diputados y senadores plantearon un cuarto intermedio inmediato, bajo la postura firme de que la gravedad de la situación nacional requería la presencia del propio jefe de Estado y no de delegados.

Tras aceptar el condicionamiento, la reunión se reanudó formalmente en el piso 12 del edificio legislativo, específicamente en las oficinas de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde a esta hora se debate a puertas cerradas.

Un país cercado por las protestas

La urgencia del encuentro responde al fuerte impacto económico y social de las movilizaciones, las cuales se extienden por gran parte del territorio nacional:

Occidente: Cumple más de un mes bajo un riguroso bloqueo de caminos que ha aislado a las principales capitales de la región.

Oriente y Valles: Suman ya tres semanas de cercos viales, estrangulando el comercio exterior y el abastecimiento interno de alimentos y carburantes.

El objetivo central de la cumbre política es conocer de primera mano la propuesta del Órgano Ejecutivo y concertar una salida pacífica y definitiva que logre levantar las medidas de presión que asfixian al país.

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