Aprehenden al segundo implicado en caso de Mauricio Aramayo

Las autoridades policiales y el Ministerio Público lograron la aprehensión de una segunda persona presuntamente implicada en la muerte de Mauricio Aramayo. El operativo se ejecutó en el departamento de Tarija, donde actualmente las fuerzas del orden ejecutan allanamientos para recabar mayores indicios.

La víctima, que ejercía un rol técnico en el Senasag y coordinaba el Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue trágicamente acribillada a tiros en enero de este año. Las investigaciones preliminares señalaron que el ataque armado fue perpetrado de forma directa por al menos dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta.

Avances clave en la investigación

Esta nueva captura se suma al crucial golpe ejecutado el pasado miércoles, cuando se logró localizar y capturar al presunto asesino material del exdirector estatal. Aquel primer sospechoso fue cercado por las fuerzas de seguridad en una comunidad beniana.

El operativo en el departamento del Beni culminó de manera exitosa mediante el allanamiento de un inmueble estratégico. Dicha intervención tuvo lugar en el municipio de San Ignacio de Moxos, marcando el inicio de la caída de los responsables de este trágico suceso.

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