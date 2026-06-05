¿De qué acusan a Justino Apaza? Estos son los delitos por los que fue enviado a San Pedro

El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Justino Apaza Callisaya, fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de San Pedro, tras una audiencia cautelar que concluyó en horas de la madrugada.

De acuerdo con el mandamiento de aprehensión emitido por el Ministerio Público, Apaza es investigado junto a otras personas por una serie de delitos vinculados a las movilizaciones y bloqueos registrados en el país.

Cargos en su contra

Según el documento, las acusaciones comprenden los delitos de instigación pública a delinquir (artículo 130 del Código Penal), asociación delictuosa (artículo 132), terrorismo (artículo 133), financiamiento al terrorismo (artículo 133 Bis), atentados contra la seguridad de los medios de transporte (artículo 213) y atentados contra la seguridad de los servicios públicos (artículo 214).

La orden fue emitida por el Juzgado Nº 17 de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.

Continúan las investigaciones

Las autoridades sostienen que las pesquisas buscan establecer responsabilidades en hechos relacionados con las protestas y bloqueos que afectaron la transitabilidad, el abastecimiento y diversos servicios en varias regiones del país.

Tras la audiencia cautelar, la Justicia determinó que el dirigente permanezca recluido preventivamente en el penal de San Pedro por un plazo de seis meses mientras avanzan las investigaciones y se recolectan mayores elementos dentro del proceso.

La defensa de Apaza anunció que analizará las acciones legales correspondientes, mientras que el Ministerio Público continúa con las investigaciones sobre otros presuntos involucrados en los hechos que son objeto del proceso penal.

Mira la programación en Red Uno Play