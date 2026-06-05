“Gumito” es enviado a la cárcel de Morros Blancos por dos meses por el asesinato de Aramayo

La Justicia determinó este viernes la detención preventiva de José Antonio Gumucio Torrico, alias “Gumito”, en el penal de Morros Blancos, dentro de la investigación por el asesinato del exdirector departamental del Senasag, Mauricio Aramayo, ocurrido el pasado 8 de enero en la ciudad de Tarija.

La medida fue dispuesta durante la audiencia cautelar realizada tras la aprehensión del acusado en el municipio de San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni, donde permaneció prófugo durante casi cinco meses.

Gumucio fue capturado en un operativo conjunto ejecutado por la Policía Boliviana y el Ministerio Público, junto a su esposa, y posteriormente trasladado a Tarija para responder ante la Justicia.

La Fiscalía había solicitado una detención preventiva por un plazo mayor; sin embargo, la autoridad jurisdiccional determinó que el imputado permanezca recluido preventivamente en Morros Blancos durante dos meses, tiempo correspondiente a la etapa preparatoria de la investigación.

Ante esta decisión, el Ministerio Público anunció que presentó una apelación por no estar conforme con el plazo establecido.

En contraste, la mujer aprehendida junto a Gumucio, identificada como Yelena Mardela Y. O., de 21 años, recibió medidas sustitutivas a la detención preventiva. La jueza dispuso su detención domiciliaria, considerando que tiene un hijo recién nacido.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Gumito” es señalado como presunto coautor material del crimen. La Fiscalía sostiene que habría tenido un rol clave en la logística del asesinato y que condujo la motocicleta utilizada para trasladar al ciudadano uruguayo acusado de disparar contra Aramayo la noche del ataque.

Durante el operativo también se procedió al secuestro de teléfonos celulares y equipos informáticos considerados de interés para el esclarecimiento del caso.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer con precisión la participación de todos los involucrados y determinar si existen otras personas vinculadas al hecho.

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