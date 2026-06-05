Capturan y atan a dos hombres acusados de robo en un mercado de La Paz

Dos hombres acusados de sustraer mercadería fueron capturados la madrugada de este viernes en el mercado de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, donde comerciantes y guardias de seguridad los retuvieron hasta la llegada de efectivos policiales.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:00, cuando personal de seguridad que realizaba patrullajes de rutina sorprendió a los sospechosos con productos que presuntamente habían sido robados de puestos de venta del sector.

Delincuentes recurrentes

Según relataron los guardias del mercado, los acusados serían personas en situación de calle que frecuentan la zona y que ya fueron identificadas anteriormente por hechos similares. Además, señalaron que cámaras de seguridad registraron su participación en otros robos ocurridos en las inmediaciones de la plaza Arandia, la avenida Yolosa y sectores comerciales cercanos.

“Estas personas están acostumbradas a robar. Operan entre cuatro o cinco, se llevan la mercadería y luego intentan pasar desapercibidos. Ya fueron arrestados antes, pero vuelven a las calles”, denunció uno de los guardias.

Los comerciantes manifestaron su preocupación por el incremento de la inseguridad en Villa Fátima y criticaron la falta de presencia policial permanente en la zona. También cuestionaron que los sospechosos recuperen su libertad poco tiempo después de ser aprehendidos.

Una comerciante que denunció haber sido víctima de robo aseguró que reconoce a uno de los detenidos como responsable de anteriores hechos delictivos y anunció que formalizará la denuncia ante la Policía para evitar que el caso quede impune.

“No es la primera vez. Ya son varias ocasiones y es la misma persona. Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran lo que ocurrió”, afirmó.

Durante la intervención, los presuntos ladrones fueron encontrados atados a un poste por comerciantes que buscaban evitar su fuga mientras llegaban los efectivos policiales. Posteriormente, ambos fueron desatados y trasladados a dependencias policiales para continuar con las investigaciones.

Policía iniciará investigación

La Policía inició el procedimiento correspondiente y la propietaria de la mercadería recuperada anunció que presentará una denuncia formal por presunto hurto, con el objetivo de que se determine la situación jurídica de los involucrados.

Los comerciantes de Villa Fátima demandaron mayor presencia policial, patrullajes constantes y acciones más efectivas para combatir la delincuencia en una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad.

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