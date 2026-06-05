Un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público permitió la aprehensión de dos personas investigadas por el denominado caso Aramayo, entre ellas José Antonio Gumucio Torrico, alias “Gumito”, señalado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Mauricio Aramayo.

La intervención se realizó en el municipio de San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni, con la participación del Grupo DACI de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Beni, que brindó apoyo a una comisión investigativa desplazada desde Tarija.

De acuerdo con el informe policial, durante el operativo se ejecutaron órdenes de allanamiento y aprehensión emitidas por las autoridades competentes.

Como resultado, fue aprehendido José Antonio Gumucio T., de 27 años, investigado por la presunta comisión del delito de asesinato. También fue aprehendida Yelena Mardela Y. O., de 21 años, investigada por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Asimismo, los investigadores procedieron al secuestro de teléfonos celulares y equipos informáticos considerados de interés para el avance de las pesquisas.

Dos personas son aprehendidas por el caso Aramayo. Foto: Policía Boliviana

Según los antecedentes del caso, alias “Gumito” es señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables materiales del asesinato de Mauricio Aramayo, exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Tarija y estrecho colaborador del presidente Rodrigo Paz.

Las investigaciones preliminares sostienen que el sospechoso habría conducido la motocicleta utilizada por los sicarios que perpetraron el ataque armado y posteriormente escaparon del lugar.

Tras su captura en Beni, Gumucio fue trasladado a Tarija bajo un estricto operativo de seguridad y quedó a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía anunció que solicitará su detención preventiva al considerar que existen elementos que lo vinculan con el crimen.

El asesinato de Mauricio Aramayo ocurrió en enero de este año y causó conmoción a nivel nacional debido a la relevancia política y pública de la víctima. Desde entonces, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer completamente el caso e identificar a todos los responsables.

La Policía destacó que el operativo refleja la coordinación entre unidades especializadas de distintos departamentos para fortalecer las investigaciones y contribuir a la lucha contra la impunidad.

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