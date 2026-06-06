“Aquí se respeta la ley”: ministro de Hidrocarburos acompaña operativo de desbloqueo en San Julián

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Quintanilla, participó este viernes del operativo de desbloqueo en San Julián, donde efectivos de la Policía intervienen para restablecer la transitabilidad tras 23 días de bloqueo en la zona.

La autoridad llegó hasta el sector en medio de momentos de tensión, luego de que la Policía iniciara acciones para liberar la vía y permitir nuevamente el paso de vehículos, transporte pesado, pasajeros y productos esenciales.

Durante su presencia en el lugar, Quintanilla afirmó que el Gobierno no permitirá que los bloqueos continúen afectando al país y remarcó que la ley debe ser respetada.

“No vamos a permitir que bloqueen a Bolivia”, manifestó el ministro.

Quintanilla señaló que el Ejecutivo mantiene su predisposición al diálogo con los sectores movilizados, pero aclaró que este proceso no puede estar por encima del cumplimiento de la ley ni de los derechos de la población.

“Siempre estamos abiertos al diálogo, pero sobre todo la ley. Aquí se respeta la ley”, sostuvo.

El operativo policial se desarrolla en uno de los puntos más conflictivos del bloqueo, donde durante más de tres semanas se interrumpió la circulación vehicular, generando perjuicios a transportistas, productores, pasajeros y familias.

La intervención busca devolver la transitabilidad en la ruta y evitar que se mantenga el cierre de una vía considerada estratégica para la conexión entre Santa Cruz, Trinidad y otras regiones del país.

En el sector se registraron momentos de tensión y enfrentamientos, mientras los efectivos policiales continúan con las tareas de control y despeje de la carretera.

El ministro Quintanilla remarcó que el Gobierno continuará trabajando para garantizar la libre circulación y el abastecimiento, en medio de una crisis marcada por bloqueos, desabastecimiento y presión social en distintos puntos del país.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial sobre el avance del operativo, posibles aprehendidos, heridos o daños materiales registrados durante la intervención.

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