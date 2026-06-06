Policía despeja San Julián para restablecer el tránsito

Efectivos de la Policía Boliviana, con el apoyo de personal militar y vecinos, iniciaron un operativo de desbloqueo con el objetivo de restablecer la transitabilidad en la carretera y permitir nuevamente la circulación de vehículos.

El operativo policial se desarrolla con una respuesta agresiva por parte de los sectores movilizados que mantienen bloqueado el sector desde hace 23 días, afectando el paso de transporte pesado, pasajeros, alimentos, combustible y otros productos esenciales.

Durante la intervención, los efectivos policiales utilizaron agentes químicos para dispersar a los bloqueadores y avanzar en la liberación de la ruta. En el lugar se registraron momentos de enfrentamiento, corridas y resistencia por parte de algunos manifestantes.

La acción policial busca despejar la vía y devolver la transitabilidad en uno de los puntos más conflictivos de la carretera, donde en los últimos días se reportaron largas filas de vehículos, desvíos improvisados y perjuicios para transportistas y viajeros.

De acuerdo con los reportes preliminares, el personal policial ingresó al sector para retirar obstáculos instalados sobre la carretera y permitir el paso de motorizados que permanecían varados o que buscaban atravesar la zona.

La tensión se mantiene en el lugar, mientras los efectivos continúan con las tareas de control y resguardo para evitar nuevos enfrentamientos.

El bloqueo en San Julián se convirtió en uno de los puntos más sensibles del conflicto, debido a su impacto sobre la conexión entre Santa Cruz, Trinidad y otras regiones del país.

Transportistas, pasajeros y sectores productivos habían pedido en reiteradas ocasiones la habilitación de la ruta, ante las pérdidas económicas, el desabastecimiento y las dificultades para movilizar carga y personas.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial de la Policía y de las autoridades competentes sobre el resultado del operativo, posibles personas aprehendidas, heridos o daños materiales registrados durante la intervención.

La situación continúa en desarrollo, mientras se espera conocer si la vía quedará completamente habilitada o si persistirán focos de resistencia en la zona.

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