Diputada sobre Ley de Estado de Excepción: “Se está utilizando la desinformación para generar zozobra”

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción y remitió el documento a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Ante este escenario, la diputada Lissa Claros denunció que sectores movilizados pretenden sembrar confusión mediante mentiras deliberadas: “Nuevamente se está utilizando la desinformación para generar zozobra y especulación”.

La legisladora desmintió los rumores malintencionados aclarando que la vigencia del proyecto no significa la aplicación automática de una medida restrictiva. “Decían que, con la vigencia de esta ley, mañana ya empezaba el Estado de excepción, cosa que es totalmente falso”, precisó Claros.

Competencias y denuncias de amedrentamiento

La parlamentaria enfatizó que el Órgano Legislativo carece de competencias constitucionales para decretar una medida de esta naturaleza en el territorio boliviano. “Ni la Cámara de Diputados o Senadores tiene la facultad de convocar a un Estado de excepción; es el Ejecutivo”, aclaró la autoridad, indicando también que entre los pormenores del contenido de la ley está, por ejemplo, el límite máximo de ocho horas de detención estipulado en el artículo 18.

Además, la diputada habló sobre las graves presiones que sufren diversos legisladores en el área rural por parte de sectores radicales afines al ala radical. “Hemos recibido llamadas de colegas en provincia, donde los dirigentes afines al Evismo están mandando a marcar las casas, amenazando que, si aprueban la ley de Excepción, van a quemar sus domicilios”, denunció con preocupación.

Control constitucional y rechazo a la presión

Claros recordó que el alcance territorial y la temporalidad de cualquier medida restrictiva deberán estar plenamente justificados en un decreto de la Presidencia. “Si vemos que se violan derechos constitucionales, vamos a rechazar”, aseguró, instando al Gobierno a realizar un análisis técnico ante los “gritos de auxilio” en las regiones.

Finalmente, arremetió contra los promotores de los bloqueos, catalogando su accionar como un atentado directo contra el sistema democrático vigente. “Tenemos un compromiso con la Patria, con las personas que sufren a nivel nacional, tenemos que marcar posición, no tengamos miedo a esta dictadura sindical, no nos van a intimidar, no les tenemos miedo”, sentenció.

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