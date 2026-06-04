Elisabett viajó de Santa Cruz a La Paz para donar 80 pollos a familias afectadas por los bloqueos

La comerciante Elisabett Poma Quispe viajó desde Santa Cruz hasta La Paz para entregar más de 80 pollos a familias afectadas por la escasez de alimentos y el alza de precios registrada durante los bloqueos.

La iniciativa surgió luego de que la mujer conociera, a través de redes sociales y testimonios de ciudadanos, las dificultades que enfrentaban cientos de familias paceñas para acceder a productos de primera necesidad.

“Escuché que mucha gente no tenía qué comer y que los precios estaban muy altos. Me dolió porque conozco la realidad de La Paz y sé que hay personas que viven de lo que ganan cada día”, relató.

Elisabett explicó que la ayuda fue posible gracias a la colaboración de varias personas que aportaron dinero y alimentos. Con esos recursos logró adquirir varias cajas de pollo y trasladarlas por vía aérea, pese a los inconvenientes y restricciones que encontró durante el viaje.

Una vez en La Paz, distribuyó los alimentos entre familias de escasos recursos, priorizando a quienes no contaban con los medios para adquirir productos de primera necesidad.

“De un pollito en un pollito se llena la canasta. No permitamos que la gente esté sufriendo allá”, manifestó.

La comerciante anunció que continuará recolectando ayuda con la intención de realizar un nuevo viaje y seguir apoyando a las familias afectadas por la crisis. “Si Dios quiere que vuelva, voy a volver. Me comprometí con ellos y haré todo lo posible para cumplir”, afirmó.

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