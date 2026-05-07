¿Bajó? Conozca el precio actualizado de la carne de pollo en mercados cruceños

El precio de la carne de pollo registró una reducción en mercados de Santa Cruz, según comerciantes del Mercado Antiguo La Ramada, donde este jueves se evidenció una amplia oferta tanto de pollo industrial como mairaneño.

De acuerdo con las vendedoras, el kilo de pollo mairaneño, que anteriormente se comercializaba entre Bs 18 y Bs 19, ahora se encuentra en Bs 17. En tanto, el pollo industrial bajó de Bs 19 a Bs 18 el kilo.

“Está bajando el pollo. Estaba a Bs 18 y Bs 19, ahorita está a Bs 17. Y el industrial estaba a Bs 19, ahorita está a Bs 18”, explicó una comerciante del centro de abastecimiento.

Las comerciantes atribuyen esta disminución a los efectos de los bloqueos, situación que habría influido en el comportamiento del mercado y la oferta del producto.

En cuanto a las presas, las piernas con muslo se comercializan a Bs 20 el kilo, mientras que el pecho alcanza los Bs 28. Los menudos también presentan precios accesibles, variando entre Bs 12 y Bs 15.

Por otra parte, el pollo mairaneño sin menudo llega a costar Bs 20 el kilo, dependiendo de la presentación solicitada por el cliente.

Los vendedores aseguran que existe una importante variedad y disponibilidad del producto, lo que permite a las familias buscar alternativas más económicas para preparar sus alimentos diarios.

La baja del precio del pollo representa un alivio para el bolsillo de los consumidores, especialmente en una coyuntura marcada por el incremento de precios en productos de la canasta familiar.

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