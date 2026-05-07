¡Atención, viajeros!: estos son los puntos de bloqueo y rutas restringidas hoy

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este jueves 16 puntos de bloqueo por conflictos sociales en el país, principalmente en los departamentos de La Paz y Beni, mientras que Santa Cruz no registra cortes de ruta.

Además de las protestas, la transitabilidad en varias carreteras continúa afectada por trabajos de mantenimiento y fenómenos climáticos, lo que mantiene algunos tramos cerrados o con circulación restringida.

Según el informe oficial, los departamentos más afectados son La Paz, Beni y Santa Cruz, donde varios tramos permanecen cerrados o presentan circulación restringida.

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

El departamento de La Paz registra el mayor número de interrupciones por conflictos sociales en la red vial fundamental.

Entre los puntos críticos se encuentran los sectores Huayrapata, en el tramo Choro Bajo - San Silverio, y Turco Cala, donde el bloqueo impide el paso entre Santa Bárbara y Choro Bajo.

Asimismo, se reportan cortes en los sectores San Pedro y Tranca Sapecho, afectando la conexión hacia Caranavi y Sapecho.

Las rutas hacia el altiplano también presentan interrupciones en sectores como Remedios, Achica Arriba - Calamarca, el cruce a Luribay en Sica Sica, Puente Achuma y el inicio de pavimento en Fiacas.

La ABC también informó que el tramo Florida - Santa Rosa - Puente Villa mantiene restricciones vehiculares por horarios de lunes a sábado, entre las 08:00 y 12:00, y de 13:30 a 18:00.

Beni y Oruro reportan cierres por protestas

En el departamento del Beni continúan los bloqueos en sectores estratégicos como Puente San Lorenzo, Puente Yucumo, San Ignacio - Fátima, Puente Machupo I y la zona El Palmar, afectando la ruta Río Colorado - Río La Sorpresa.

En Oruro, la transitabilidad también se encuentra afectada por un bloqueo en el sector Cañaviri, en la ruta Cruce Patacamaya - Lacka.

Lluvias y deslizamientos afectan rutas en Santa Cruz

En Santa Cruz, los problemas en carreteras están relacionados principalmente con factores climáticos y geológicos.

La ABC informó que el tramo San Lorenzo - Salinas se encuentra intransitable debido a una inundación registrada a la altura del Puente San Miguelito.

Además, recomendó circular con extrema precaución en la ruta La Angostura - Samaipata debido a constantes deslizamientos.

Pando, Cochabamba y Tarija presentan restricciones

En Pando, las rutas hacia La Floresta, El Sena y Santa Elena presentan desvíos y restricciones vehiculares debido a trabajos de conservación vial y presencia de maquinaria pesada.

En Cochabamba, el tramo de las “7 curvas” de la carretera Cochabamba - Santa Cruz continúa transitable, aunque con extrema precaución por trabajos permanentes en la vía.

Mientras tanto, en Tarija se realizan labores de limpieza en el sector San Simón, en la ruta Entre Ríos - Tacuarandí, por lo que se pidió a los conductores circular con cautela.

Recomiendan consultar el estado de las rutas

La ABC recomendó a la población consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real antes de realizar viajes interdepartamentales.

Los conductores pueden acceder a la información a través de la página oficial de la entidad o mediante la línea de WhatsApp 71219232 para verificar el estado actualizado de las carreteras del país.

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