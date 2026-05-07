Alcaldía de La Paz interviene sectores cercanos a Los Trillizos por ocupaciones ilegales

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, lideró un operativo de verificación en sectores cercanos a Los Trillizos ante denuncias de presuntos avasallamientos y ocupaciones ilegales en áreas consideradas de riesgo y protección municipal.

La autoridad llegó junto a un equipo técnico hasta el sector de San Jorge, específicamente en inmediaciones del denominado teatrín y del Parque 3600, donde se realizaron inspecciones para constatar posibles asentamientos.

“Nos encontramos verificando dos terrenos. Uno corresponde al teatrín, donde anteriormente existían viviendas y también se realizaron rellenos que posteriormente generaron problemas”, explicó Dockweiler.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler.

Durante la inspección, el alcalde señaló que la mayor preocupación se concentra en la parte inferior del sector, correspondiente al Parque 3600, una extensión vinculada al área protegida del Parque de la Revolución.

Según la autoridad, pese a las obras de estabilización y la construcción de un muro de contención para proteger el sector del puente Trillizos, se detectó la presencia de personas realizando fogatas en el lugar. Esta situación generó preocupación, ya que la zona no es apta para ningún tipo de asentamiento.

La Subalcaldía de Cotahuma ya emitió notificaciones preventivas para evitar construcciones o nuevas ocupaciones en el sector, debido al riesgo que representa la zona.

El operativo forma parte de las acciones municipales para evitar asentamientos ilegales y prevenir posibles emergencias en áreas vulnerables de la ciudad paceña.

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